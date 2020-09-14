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Samsung объявила дату анонса недорогого флагмана Samsung Galaxy S20 FE
Его представят уже в этом месяце
Вчера в сети появилась информация о цене и дизайне нового недорогого флагманского смартфона Samsung. Сейчас же южнокорейская компания решила раскрыть дату анонса Samsung Galaxy S20 FE.
Так, согласно опубликованной представителями Samsung информации, представят флагман уже в этом месяце, а если быть точнее 23 числа. Напомним, что по предварительным данным Galaxy S20 FE оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Сообщается также, что работать аппарат будет на базе процессора Snapdragon 865. Предполагается, что Samsung анонсирует и младшую версию устройства, которая может получить процессор Exynos 990.
Ключевыми особенностями Samsung Galaxy S20 FE называют наличие плоского экрана и его доступная цена. Так, по словам инсайдеров, минимальная стоимость новинки составит 699 евро, что, к слову, на 200 евро меньше, чем просили на старте за Samsung Galaxy S20.