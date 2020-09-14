Samsung объявила дату анонса недорогого флагмана Samsung Galaxy S20 FE

Так, согласно опубликованной представителями Samsung информации, представят флагман уже в этом месяце, а если быть точнее 23 числа. Напомним, что по предварительным данным Galaxy S20 FE оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Сообщается также, что работать аппарат будет на базе процессора Snapdragon 865. Предполагается, что Samsung анонсирует и младшую версию устройства, которая может получить процессор Exynos 990.