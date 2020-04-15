Samsung объявила российские цены на два новых бюджетных смартфона

Напомним, что M21 и M11 оснащены энергоемкими аккумуляторами на 6000 и 5000 мАч соответственно, с поддержкой быстрой зарядки на 15Вт. M21 работает на базе Exynos 9611, тогда как функционирование M11 осуществляется посредством Qualcomm Snapdragon 450. Что касается фотовозможностей, то оба устройства получили трехмодульные камеры - M21 имеет датчики на 48, 8 и 5 Мп, в то время как М11 - 13, 5 и 2 Мп.

На сегодняшний день Galaxy M21 уже поступил в продажу в фирменных российских магазинах бренда, а также его партнеров, а Galaxy M11, в свою очередь, станет доступным для покупки уже 20 апреля. Официальная стоимость M21 на российском рынке составляет 15 990 рублей. Galaxy M11 же можно будет приобрести всего за 10 990 рублей.