ferra.ru
Телефоны
Сегодня 11:23

Samsung объявила российские цены на два новых бюджетных смартфона

Речь о Galaxy M21 и M11
Буквально сегодня южнокорейская компания Samsung объявила российские цены на два новых бюджетных смартфона. Речь о Galaxy M21 и M11.

Напомним, что M21 и M11 оснащены энергоемкими аккумуляторами на 6000 и 5000 мАч соответственно, с поддержкой быстрой зарядки на 15Вт. M21 работает на базе Exynos 9611, тогда как функционирование M11 осуществляется посредством Qualcomm Snapdragon 450. Что касается фотовозможностей, то оба устройства получили трехмодульные камеры - M21 имеет датчики на 48, 8 и 5 Мп, в то время как М11 - 13, 5 и 2 Мп.

На сегодняшний день Galaxy M21 уже поступил в продажу в фирменных российских магазинах бренда, а также его партнеров, а Galaxy M11, в свою очередь, станет доступным для покупки уже 20 апреля. Официальная стоимость M21 на российском рынке составляет 15 990 рублей. Galaxy M11 же можно будет приобрести всего за 10 990 рублей.

Автор: Лилик Ми
Останови меня!