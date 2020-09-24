Samsung объявила смартфоны, которые получат бесплатный потоковый сервис TV Plus

Так, пользоваться сервисом Samsung TV Plus смогут владельцы определенных смартфонов линейки Galaxy. В их число вошли такие модели, как Samsung Galaxy Note20, S20, Note10 и S10. Предполагается, что в будущем в список поддерживаемых устройств войдут и другие смартфоны компании.

Стоит отметить, что сам сервис все еще бесплатен для пользователей. Напомним, что с помощью Samsung TV Plus можно смотреть порядка 135 каналов, в том числе CBS News, Bloomberg TV+, ET Live, BeINSPORTS XTRA, FOX SOUL и другие.