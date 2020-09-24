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Сегодня 12:44
Samsung объявила смартфоны, которые получат бесплатный потоковый сервис TV Plus
С его помощью можно смотреть 135 каналов
Напомним, что запуск потокового сервиса на бесплатной основе Samsung TV Plus состоялся еще 4 года назад, однако доступен он был лишь для “умных” телевизоров компании. Сейчас же стало известно о смартфонах, которые получат фирменный сервис с доступом к 135 каналам.
Так, пользоваться сервисом Samsung TV Plus смогут владельцы определенных смартфонов линейки Galaxy. В их число вошли такие модели, как Samsung Galaxy Note20, S20, Note10 и S10. Предполагается, что в будущем в список поддерживаемых устройств войдут и другие смартфоны компании.
Стоит отметить, что сам сервис все еще бесплатен для пользователей. Напомним, что с помощью Samsung TV Plus можно смотреть порядка 135 каналов, в том числе CBS News, Bloomberg TV+, ET Live, BeINSPORTS XTRA, FOX SOUL и другие.