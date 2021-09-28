Samsung объявила стоимость неанонсированного смартфона Galaxy F42 5G

Так, модификация на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет продаваться за 285 долларов или около 20 649 рублей. Версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти обойдется на 27 долларов дороже.

Galaxy F42 5G оснащен Infinity-V экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления экрана 90 Гц и вырезом-каплей для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Что касается основной камеры, она получила три модуля на 64, 5 и 2 Мп. Сердцем устройства выступает процессор MediaTek Dimansity 700, а в качестве оболочки — Android 11 с интерфейсом One UI 3.