Samsung объявила стоимость неанонсированного смартфона Galaxy F42 5G

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Samsung объявила стоимость неанонсированного смартфона Galaxy F42 5GДо 30 тысяч рублей
Завтра южнокорейская компания Samsung анонсирует на индийском рынке свой новый смартфон Galaxy F42 5G. Цены же на устройство были рассекречены уже сегодня.
Так, модификация на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти будет продаваться за 285 долларов или около 20 649 рублей. Версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти обойдется на 27 долларов дороже.
Galaxy F42 5G оснащен Infinity-V экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления экрана 90 Гц и вырезом-каплей для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Что касается основной камеры, она получила три модуля на 64, 5 и 2 Мп. Сердцем устройства выступает процессор MediaTek Dimansity 700, а в качестве оболочки — Android 11 с интерфейсом One UI 3.