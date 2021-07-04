Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе

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Сегодня в 15:31
Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августеСмартфоны, наушники и умные часы
Мероприятие Unpacked Samsung запланировано на следующий месяц, однако уже сейчас южнокорейская компания огласила список устройств, которые будут показаны в его рамках.
Так, компания поделилась в официальных соцсетях тизерным изображением, на котором указана как точная дата мероприятия, так и отмечены грядущие новинки. Итак, выяснилось, что уже 11 августа компания анонсирует смартфоны Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также “умные” часы Galaxy Watch 4.
Напомним, что нескольким ранее в сеть утекла стоимость неанонсированного смартфона Samsung Galaxy M22 с огромным аккумулятором. Как выяснилось, компания будет продавать его всего за за 240 евро или около 20 843 рублей.