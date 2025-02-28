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Опубликовано 28 февраля 2025, 10:02
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Samsung официально объявила дату анонса недорогих смартфонов Galaxy Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26

Три модели разом — отличная идея
Samsung официально объявила дату презентации новых смартфонов серии Galaxy A — мероприятие состоится 2 марта.
Samsung официально объявила дату анонса недорогих смартфонов Galaxy Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26
© PhoneArena

Однако ключевые характеристики новинок утекли в сеть ещё до анонса.

Компания готовит к выпуску сразу три модели: Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26. Все устройства получат 6.7-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, камеры на 50 Мп и аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч.

Galaxy A56 будет работать на процессоре Exynos 1580, а A36 получит Snapdragon 6 Gen 3. В свою очередь, Galaxy A26 оснастят более бюджетным Exynos 1380 и поддержкой зарядки 25 Вт вместо 45 Вт у старших моделей.

Цена и прочие подробности станут известны уже после официального анонса.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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