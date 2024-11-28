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Опубликовано 28 ноября 2024, 00:45
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Samsung официально опровергла слухи об отмене фирменного чипсета Exynos 2600

Работа продолжается
Компания Samsung достаточно быстро отреагировала на слухи об отмене выпуска своего фирменного 2-нм чипсета Exynos 2600. Ранее в Сети появилась информация о том, что вендор отменил работу над чипом из-за финансовых и технологических затруднений при работе над такими процессорами.
Samsung официально опровергла слухи об отмене фирменного чипсета Exynos 2600

© Samsung / Android Headlines

Но, как подчеркнул на недавнем пресс-брифинге представитель Samsung, работа над Exynos 2600 продолжается и отказываться от этого продукта компания не планирует. Но никакие сроки выхода этой платформы на рынок или хотя бы анонса озвучены не были.

Как отмечает источник, вопреки слухам, ничто не указывает на проблемы с 2-нм производственным процессом. Тем не менее, даже если у Samsung есть проблемы с производством, это, по-видимому, не мешает вендору работать над этим чипсетом и готовить его для будущих устройств.

На данный момент ходят слухи, что Exynos 2600 будет использоваться в серии Galaxy S26. Если это окажется правдой, то всё же неясно, будет ли он использоваться во всех моделях или только в определённых регионах.

Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков
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