Опубликовано 28 октября 2025, 18:08
1 мин.

Samsung официально представила трёхскладный Galaxy TriFold

Samsung официально представила свой новый складной смартфон в форм-факторе «трёхскладника». Модель Galaxy TriFold — телефон с тройным сгибом.
© Park Ji-min / The Chosun Daily

Недавняя инсайдерская информация подтвердилась, Galaxy TriFold был представлен на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2025 года. Устройство было показано на выставке K-Tech Showcase. По слухам, это следующая версия Galaxy G Fold, однако официальное название пока не озвучено.

© Park Ji-min / The Chosun Daily

Презентация была ограничена: устройство демонстрировалось за стеклом, что не позволило посетителям напрямую взаимодействовать с ним. Тем не менее, появились фотографии, на которых показан этот телефон в сложенном и разложенном состоянии. В отличие от Huawei Mate XT, который складывается в форме буквы Z, смартфон Samsung, как и предполагалось, имеет конструкцию, складывающуюся внутрь.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Складной смартфон
,
#Samsung
,
#GALAXY