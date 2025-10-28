Samsung официально представила трёхскладный Galaxy TriFold

Презентация была ограничена: устройство демонстрировалось за стеклом, что не позволило посетителям напрямую взаимодействовать с ним. Тем не менее, появились фотографии, на которых показан этот телефон в сложенном и разложенном состоянии. В отличие от Huawei Mate XT, который складывается в форме буквы Z, смартфон Samsung, как и предполагалось, имеет конструкцию, складывающуюся внутрь.