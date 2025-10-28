Samsung официально представила трёхскладный Galaxy TriFold

Опубликовано 28 октября 2025, 18:081 мин.
Samsung официально представила трёхскладный Galaxy TriFoldИнсайдерская информация подтвердилвась
Samsung официально представила свой новый складной смартфон в форм-факторе «трёхскладника». Модель Galaxy TriFold — телефон с тройным сгибом.
© Park Ji-min / The Chosun Daily
Недавняя инсайдерская информация подтвердилась, Galaxy TriFold был представлен на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2025 года. Устройство было показано на выставке K-Tech Showcase. По слухам, это следующая версия Galaxy G Fold, однако официальное название пока не озвучено.
Презентация была ограничена: устройство демонстрировалось за стеклом, что не позволило посетителям напрямую взаимодействовать с ним. Тем не менее, появились фотографии, на которых показан этот телефон в сложенном и разложенном состоянии. В отличие от Huawei Mate XT, который складывается в форме буквы Z, смартфон Samsung, как и предполагалось, имеет конструкцию, складывающуюся внутрь.