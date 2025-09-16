Samsung официально выпустила One UI 8 на Android 16 для первой волны устройств

Первым обновление получили смартфоны серии Galaxy S25, а до конца года его получат также Galaxy S24, S24 FE, Z Fold 6, Z Flip 6 и другие модели.

Новая версия интерфейса адаптируется под разные форм-факторы смартфонов и планшетов, делая акцент на продуктивности и креативных инструментах.

С помощью функций Drawing Assist и Writing Assist можно создавать AI-контент прямо в многооконном режиме, а интеграция Gemini Live позволяет ИИ в реальном времени понимать происходящее на экране и помогать без переключения приложений.

Появился и инструмент Audio Eraser, который автоматически убирает шумы вроде ветра и трафика из видео и аудио.

Среди визуальных новинок — «Adaptive Clock», которая гармонично подстраивается под фон на экране блокировки, и улучшенные возможности персонализации FlexWindow у складных смартфонов.

Добавлены и новые функции безопасности: KEEP создаёт зашифрованные хранилища для приложений, а Knox Matrix автоматически разлогинивает устройства, если они считаются скомпрометированными.

Также улучшено Secure Wi-Fi за счёт квантово-устойчивой криптографии, а Now Brief и Now Bar предлагают персонализированные обновления, напоминания и уведомления в реальном времени.

Обновление распространяется постепенно и у разных пользователей уведомление может появиться с задержкой.