Samsung ограничит выпуск трёхскладной модели 200 тысячами экземпляров

Как предполагают обозреватели портала GizmoChina, побывавшие на Galaxy Unpacked, трёхскладный смартфон может быть представлен после Samsung Galaxy Z Fold и Flip. Устройство, которое будет выполнено в форм-факторе G-Type, складывается полностью внутрь для лучшей защиты основного экрана, когда он не используется. И этим такой форм-фактор отличается от S-образного дизайна, используемого в модели Huawei Mate XT, также складывающейся втрое.

При этом Samsung уже несколько лет подряд демонстрирует прототипы концептуальных телефонов tri-fold (тройное складывание) на выставках CES, и теперь готовится к выпуску потребительской версии.

Предполагается, что у устройства будет дисплей размером от 9,9" до 10". По слухам, производство первого телефона-раскладушки будет ограничено всего 200 000 единиц, поэтому подразумевается, что будет их дефицит на рынке.