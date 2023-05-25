Samsung окончательно попрощалась c Galaxy Note — вышло финальное обновление для последней модели серии

Недавно компания выпустила свежее обновление безопасности для моделей Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, заблокированных операторами в США. Оно последовало за релизом патча безопасности за май 2023 года для серии в странах Латинской Америки.

Сообщается, что майское обновление устраняет 72 уязвимости. Шесть из них классифицированы как критические, влияющие на общие устройства Android и специфические устройства Samsung.

Кроме того, 56 исправлений безопасности классифицированы как высокие, а 10 — как умеренные.

Стоит отметить, что данный апдейт является последним не только для моделей Galaxy Note 20, но и для всей серии Galaxy Note в целом. Дело в том, что линейка Note 20 была последней — после это её заменили моделями Galaxy S Ultra.