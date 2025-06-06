Samsung оправдалась за маленький аккумулятор в S25 Edge

Блейк Гайзер, директор по управлению продуктами для смартфонов в Samsung Electronics America, в недавнем интервью назвал Galaxy S25 Edge «устройством золотой середины». По его словам, смартфон предлагает флагманский опыт при значительно меньшем весе и толщине. Что касается батареи, то здесь Samsung сделала выбор в пользу традиционного литий-ионного аккумулятора на 3900 мАч, несмотря на то, что стандартный Galaxy S25 с меньшим экраном оснащен батареей на 4000 мАч.

Гайзер подчеркнул, что главная цель заключалась в обеспечении работы устройства «весь день», чтобы пользователи не сталкивались с разрядкой к обеду. Он отметил, что благодаря новому чипсету и интеграции интеллектуального искусственного интеллекта (ИИ), который оптимизирует производительность и энергоэффективность, литий-ионный аккумулятор был «правильным решением» для данной модели.