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Опубликовано 06 июня 2025, 20:25
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Samsung оправдалась за маленький аккумулятор в S25 Edge

Литий-ионная батарея на 3900 мА·ч — осознанный компромисс
Samsung представил смартфон Galaxy S25 Edge, который выделяется своей тонкостью — всего 5,8 мм. Это значительно меньше, чем у большинства современных устройств. Однако такой ультратонкий профиль потребовал некоторых компромиссов, особенно в отношении емкости аккумулятора, что вызвало активные дискуссии среди пользователей и экспертов.
Samsung оправдалась за маленький аккумулятор в S25 Edge

© Samsung

Блейк Гайзер, директор по управлению продуктами для смартфонов в Samsung Electronics America, в недавнем интервью назвал Galaxy S25 Edge «устройством золотой середины». По его словам, смартфон предлагает флагманский опыт при значительно меньшем весе и толщине. Что касается батареи, то здесь Samsung сделала выбор в пользу традиционного литий-ионного аккумулятора на 3900 мАч, несмотря на то, что стандартный Galaxy S25 с меньшим экраном оснащен батареей на 4000 мАч.

Гайзер подчеркнул, что главная цель заключалась в обеспечении работы устройства «весь день», чтобы пользователи не сталкивались с разрядкой к обеду. Он отметил, что благодаря новому чипсету и интеграции интеллектуального искусственного интеллекта (ИИ), который оптимизирует производительность и энергоэффективность, литий-ионный аккумулятор был «правильным решением» для данной модели.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
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