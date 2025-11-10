Samsung определится с характеристиками камеры Galaxy S27 Ultra лишь после выхода iPhone 18 Pro Max

Опубликовано 10 ноября 2025, 07:151 мин.
Samsung определится с характеристиками камеры Galaxy S27 Ultra лишь после выхода iPhone 18 Pro MaxТолько не списывай точь-в-точь
Инсайдер Ice Universe сообщил в Weibo, что компания Samsung пока не утвердила окончательные характеристики камеры своего будущего флагмана Galaxy S27 Ultra.
Решение напрямую зависит от того, какой сенсор Apple установит в iPhone 18 Pro Max. Если новый iPhone получит крупный сенсор размером 1/1,14 дюйма, Samsung, по данным источника, ответит установкой матрицы 1/1,12 дюйма с разрешением 200 Мп и пикселем 0,7 мкм.
Однако если Apple сохранит нынешний сенсор 1/1,3 дюйма+ с переменной диафрагмой, то и Galaxy S27 Ultra, вероятно, останется без серьёзных изменений.
Ice Universe добавил, что внутри компании придерживаются прагматичного принципа: «Что делает Apple — то делаем и мы. Ни копейки лишней». Ожидается, что iPhone 18 Pro Max представят осенью 2026 года, а Galaxy S27 Ultra — в I квартале 2027-го.