Samsung определится с характеристиками камеры Galaxy S27 Ultra лишь после выхода iPhone 18 Pro Max

Решение напрямую зависит от того, какой сенсор Apple установит в iPhone 18 Pro Max. Если новый iPhone получит крупный сенсор размером 1/1,14 дюйма, Samsung, по данным источника, ответит установкой матрицы 1/1,12 дюйма с разрешением 200 Мп и пикселем 0,7 мкм.

Однако если Apple сохранит нынешний сенсор 1/1,3 дюйма+ с переменной диафрагмой, то и Galaxy S27 Ultra, вероятно, останется без серьёзных изменений.

Ice Universe добавил, что внутри компании придерживаются прагматичного принципа: «Что делает Apple — то делаем и мы. Ни копейки лишней». Ожидается, что iPhone 18 Pro Max представят осенью 2026 года, а Galaxy S27 Ultra — в I квартале 2027-го.