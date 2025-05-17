Samsung опровергла подозрения в копировании идеи iPhone 17 Air

По его словам, разработка этой модели началась задолго до анонса конкурента. Бекфорд подчеркнул, что Galaxy S25 Edge не имеет никаких связей с iPhone 17 Air, несмотря на их сходство «в стремлении к компактности и лёгкости».

Специалист отметил, что инженерам Samsung пришлось пересматривать конструкцию телефона для обеспечения компактности корпуса. К тому же публикация слухов и инсайдерских утечек о Galaxy S25 Edge началась задолго до сообщений, касающихся iPhone 17 Air, «что подтверждает независимость процесса разработки устройства от конкурента», комментирует слова Бекфорда портал Android Headlines.

«Оба телефона, Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air, имеют сходные цели и концепции, несмотря на разницу во времени их анонса», — отмечается в публикации.