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Опубликовано 17 мая 2025, 12:45
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Samsung опровергла подозрения в копировании идеи iPhone 17 Air

Galaxy S25 Edge не связан с конкурентом
Samsung официально опровергла слухи и даже утверждения о том, что недавно представленный «утончённый» Galaxy S25 Edge был вдохновлён iPhone 17 Air. Позицию корейского вендора озвучил специалист мобильного подразделения Samsung (Samsung MX) Кадеш Бекфорд.
Samsung опровергла подозрения в копировании идеи iPhone 17 Air

© Samsung

По его словам, разработка этой модели началась задолго до анонса конкурента. Бекфорд подчеркнул, что Galaxy S25 Edge не имеет никаких связей с iPhone 17 Air, несмотря на их сходство «в стремлении к компактности и лёгкости».

Специалист отметил, что инженерам Samsung пришлось пересматривать конструкцию телефона для обеспечения компактности корпуса. К тому же публикация слухов и инсайдерских утечек о Galaxy S25 Edge началась задолго до сообщений, касающихся iPhone 17 Air, «что подтверждает независимость процесса разработки устройства от конкурента», комментирует слова Бекфорда портал Android Headlines.

«Оба телефона, Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air, имеют сходные цели и концепции, несмотря на разницу во времени их анонса», — отмечается в публикации.