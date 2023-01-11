Samsung опубликовала первые видео с Galaxy S23

На них можно увидеть блок основной камеры одной из моделей, скорее всего Galaxy S23 Ultra. Во всех видео основным визуальным элементом являются три объектива камеры, что явно намекает, на чём будет сделан акцент в новых смартфонах.

Так, например, в первом ролике говорится о «мегапикселях, которые заставят вас сказать "вау"». При этом такой явный акцент на фото- и видеовозможностях может говорить нам о том, что в остальном устройства не будут разительно отличаться от актуальной линейки Galaxy S22.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация, согласно которой все три модели Galaxy S23 будут основаны на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. При этом это будут кастомные версии чипа, производством которых займётся сама Samsung.

Galaxy Unpacked, на которой представят свежие флагманы, пройдёт уже совсем скоро — 1 февраля 2023 года.