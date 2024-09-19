Samsung оштрафовали на $192 млн за нарушение патента на беспроводную зарядку

В первоначальном решении суда Samsung должна была заплатить $67,5 млн штрафа и лицензионное вознаграждение (роялти) в размере $1,50 за каждый телефон Galaxy, нарушающий патенты Mojo Mobility. Однако первое решение было признано «ненадёжным» из-за запутанности определений, касающихся роялти. Хотя Samsung и Mojo Mobility уже ранее сталкивались в суде, сумма в $192 млн является значительной и неожиданной.

Дело было инициировано в 2022 году компанией Mojo Mobility: стартап подал иск в отношении Samsung о нарушении патентных прав, утверждая, что корейский техногигант нарушил патенты конкурирующей компании на технологии беспроводной зарядки. Компания утверждала, что Samsung использует запатентованные технологии беспроводной зарядки с 2016 года в своих устройствах, включая телефоны Galaxy, смарт-часы и другие девайсы.

В 2023 году Samsung попыталась обжаловать наличие патента у конкурента и требовала признать его недействительным. Однако Samsung вряд ли удалось оспорить иск Mojo Mobility.