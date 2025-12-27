Samsung оснастит будущие серии Galaxy S OLED-дисплеями от китайской BOE, — инсайдер

Samsung Display и BOE недавно провели переговоры, на которых Samsung проявила интерес к покупке OLED-панелей у китайского производителя. Эта встреча состоялась после урегулирования многолетнего патентного спора, где было установлено, что BOE нарушала патенты Samsung.

В настоящее время смартфоны Galaxy оснащаются собственными дисплеями Samsung, которые считаются одними из лучших на рынке. В связи с этим обозреватели портала PhoneArena, которые ссылаются на Ice Universe, задались вопросом, что могло побудить Samsung отдать предпочтение стороннему поставщику? По их словам, ответ очевиден: стоимость. Задача Samsung сохранить на рынке свои преимущества, снизить стоимость продукции без потери качества.

Apple также использует дисплеи BOE для своих iPhone, так как китайская компания предлагает более выгодные цены по сравнению с конкурентами. Долгое время Apple стремилась уменьшить свою зависимость от Samsung Display и LG Display, активно привлекая BOE к производству iPhone.

С точки зрения стратегии, для Samsung логично сотрудничать с компанией, с которой нет юридических споров, особенно если это поможет снизить затраты на производство.

Источник отмечает, что цены на смартфоны стремительно растут из-за увеличения стоимости модулей памяти, вызванного развитием ИИ. Samsung достигла значительных успехов в разработке Exynos 2600, стремясь к полной автономности и снижению производственных затрат.