Samsung оснастит чипсет Exynos 2500 спутниковой связью для экстренных сообщений

Galaxy Z Flip 7 станет первым устройством с этим чипом, позволяющим осуществлять связь через низкоорбитальные спутники в районах без традиционного покрытия сети, что крайне важно в чрезвычайных ситуациях. По сути, это ответ Samsung на аналогичную технологию Starlink.

Кроме того, эта технология, одобренная компанией Skylo Technologies, будет интегрирована в автомобильные телематические системы совместно с Harman Automotive. Изначально планировавшийся для серии Galaxy S25, Exynos 2500 столкнулся с задержками в производстве, но теперь Samsung гарантирует готовность к массовому внедрению.

Galaxy Z Flip 7 дебютирует с чипом Exynos 2500, в то время как его FE-версия будет оснащена Exynos 2400, а Galaxy Z Fold 7 остановится на чипе Snapdragon.