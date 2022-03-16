Samsung оснастит новый складной смартфон более прочным ультратонким стеклом

Так, по данным интернет-инсайдеров, корейский IT-гигант уже в Galaxy Z Fold 4 установит новое поколение стекла под названием Super UTG. Его отличительной особенностью должно стать большая устойчивость к царапинам. При этом источники не сообщают, позволит ли новинка Samsung отказаться от защитной плёнки.

Напомним, что ранее в сети также появлялись слухи о внедрении в Galaxy Z Fold 4 поддержки стилуса. А это значит, что компании и вправду стоит задуматься о надёжности стекла, так как теперь его будут касаться не только человеческие пальцы. При этом немало инсайдеров заявляли о возможности разместить перо прямо внутри корпуса.