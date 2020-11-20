Samsung оснастит новый складной смартфон Galaxy Z Fold 3 подэкранной фронтальной камерой

При этом, по сообщению ресурса ETNews, Galaxy Z Fold 3 станет первым аппаратом Samsung, который получит эту передовую в мобильном мире технологию. Сама селфи-камера расположится на привычном месте — в верхней части дисплея.

Отметим, что интернет-общественность до сих пор достаточно скептично относится практически к любой новости о разработке того или иного смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Все дело в том, что единственный вышедший на сегодняшний день подобный девайс — ZTE Axon 20 5G — хоть и получил “невидимую” переднюю камеру, на деле она очень и очень заметна.