Samsung оснастит свой новый бюджетник AMOLED-дисплеем и быстрой зарядкой

По дисплею — Galaxy M10s будет оснащен AMOLED-экраном на 6,4 дюйма. Оперативной памяти будет 3 ГБ, в то время как внутренней памяти ожидается 32 ГБ. Судя по более ранним слухам, в качестве процессора в смартфоне будет использоваться Exynos 7885.

Что касательно NFC, то его в смартфоне, по всей видимости, не будет. Но зато Samsung оснастит свой новый бюджетник быстрой зарядкой, мощность которой пока неизвестна. Также как и неизвестна емкость аккумулятора, но так как серия M никогда не жаловалась на емкую батарею, стоит ожидать, что компания использует аккумулятор как минимум на 4000 мАч, а возможно и больше.