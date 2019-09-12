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Samsung оснастит свой новый бюджетник AMOLED-дисплеем и быстрой зарядкой

Но зато смартфон так и не получит одну из самых ожидаемых функций
Несколько дней назад стало известно, что грядущий бюджетный смартфон от Samsung, Galaxy M10s, будет оснащен двойной основной камерой и портом USB-C. Казалось, что в ближайшее время утечек ждать не стоит, но не тут-то было — в сети появилась информация об экране, зарядке и наличии NFC в новом смартфоне.

По дисплею — Galaxy M10s будет оснащен AMOLED-экраном на 6,4 дюйма. Оперативной памяти будет 3 ГБ, в то время как внутренней памяти ожидается 32 ГБ. Судя по более ранним слухам, в качестве процессора в смартфоне будет использоваться Exynos 7885.

Что касательно NFC, то его в смартфоне, по всей видимости, не будет. Но зато Samsung оснастит свой новый бюджетник быстрой зарядкой, мощность которой пока неизвестна. Также как и неизвестна емкость аккумулятора, но так как серия M никогда не жаловалась на емкую батарею, стоит ожидать, что компания использует аккумулятор как минимум на 4000 мАч, а возможно и больше.

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