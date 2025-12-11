Samsung оставит устаревшую камеру в грядущем Galaxy S26 — во всем виноват iPhone 17

Это будут 50-Мп основной сенсор, 10-Мп телевик с 3-кратным зумом и 12-Мп широкоугольник. Это уже третий год без изменений, хотя изначально компания собиралась обновить камеру и поднять цену.

Планы рухнули после утечки о том, что Apple добавит обычному iPhone 17 экран 120 Гц и увеличит базовый объем памяти до 256 ГБ, сохранив цену $799.

Samsung решила удержать ту же стоимость и в последний момент отказалась от новых сенсоров, чтобы не проиграть в сравнении.

Теперь переработка конструкции откладывает запуск производства S26 и S26+. Массовый выпуск Ultra стартует в этом месяце, а вот базовые модели пойдут на конвейер только в начале 2026 года.

Для пользователей это означает одно: улучшений камеры ждать не стоит — по крайней мере, в стандартной версии Galaxy S26.