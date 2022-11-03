Samsung оставит в топовом Galaxy S23 Ultra 10 Мп сенсоры камеры

20:30, 03 ноября 2022
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Samsung оставит в топовом Galaxy S23 Ultra 10 Мп сенсоры камерыА также один 12 Мп
До анонса следующей флагманской линейки Samsung Galaxy S23 осталась пара месяцев. А это значит, что сейчас самое время для появления первых по-настоящему важных сливов о моделях серии.
Одной из таких утечек поделился авторитетный инсайдер Йогеш Брар. Он рассказал, что корейская компания не станет отказываться от 10 Мп модулей камеры в грядущем фотофлагмане Samsung Galaxy S23 Ultra.
При этом никуда не делись и планы корпорации по внедрению в устройство 200 Мп главного сенсора. Просто его будут дополнять 10 Мп телеобъектив и 10 Мп перископный модуль.
Четвёртым же датчиком выступит 12 Мп сенсор с широкоугольным объективом.
Напомним, что анонс Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra ожидается уже в конце января — в начале февраля 2023 года.