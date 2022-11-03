Samsung оставит в топовом Galaxy S23 Ultra 10 Мп сенсоры камеры

Одной из таких утечек поделился авторитетный инсайдер Йогеш Брар. Он рассказал, что корейская компания не станет отказываться от 10 Мп модулей камеры в грядущем фотофлагмане Samsung Galaxy S23 Ultra.

При этом никуда не делись и планы корпорации по внедрению в устройство 200 Мп главного сенсора. Просто его будут дополнять 10 Мп телеобъектив и 10 Мп перископный модуль.