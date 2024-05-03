Samsung отчиталась о распространении оболочки One UI 6.1 на 8,8 млн устройств

Опубликовано 03 мая 2024, 00:00
1 мин.
Samsung отчиталась о распространении оболочки One UI 6.1 на 8,8 млн устройствВключая планшеты
Компания Samsung сообщила, что обновила оболочку на своих смартфонах до версии One UI 6.1 уже на 8,8 млн устройств. Причём это количество не включает линейку Galaxy S24 — эти модели уже идут с предустановленной One UI 6.1.
© Samsung
Это говорит, что новейшую оболочку One UI 6.1 с ИИ-функционалом Galaxy AI получили линейки Galaxy S23, в том числе S23 FE, складные Galaxy Z Fold 5 и Flip 5; обновилась и оболочка на планшетах Galaxy Tab S9. В течение мая One UI 6.1 получат и модели Galaxy S22, а также Galaxy Fold 4 и Flip 4. Обновление получат и планшеты Galaxy Tab S8.
По информации Samsung, до оболочки One UI 6.1 обновлено 80% смартфонов модели Galaxy S23 Ultra, проданных в Европе, 75% составили складные Z Fold 5, а на планшеты Galaxy Tab S9 пришлось 65%.
Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
Теги: