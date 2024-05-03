Samsung отчиталась о распространении оболочки One UI 6.1 на 8,8 млн устройств

Это говорит, что новейшую оболочку One UI 6.1 с ИИ-функционалом Galaxy AI получили линейки Galaxy S23, в том числе S23 FE, складные Galaxy Z Fold 5 и Flip 5; обновилась и оболочка на планшетах Galaxy Tab S9. В течение мая One UI 6.1 получат и модели Galaxy S22, а также Galaxy Fold 4 и Flip 4. Обновление получат и планшеты Galaxy Tab S8.

По информации Samsung, до оболочки One UI 6.1 обновлено 80% смартфонов модели Galaxy S23 Ultra, проданных в Европе, 75% составили складные Z Fold 5, а на планшеты Galaxy Tab S9 пришлось 65%.