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Samsung отказалась чинить по гарантии дыры в камере флагманского Galaxy S20 Ultra

Поскольку это "косметическая проблема"
Напомним, что нескольким ранее стало известно, что многие пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra столкнулись с рядом проблем в смартфоне, в числе которых недостаточная производительность, перегрев, а также недостатки в автофокусировке камеры. Однако выяснилось, что владельцев флагманского смартфона ждали проблемы не только технического характера.

Популярный тематический ресурс SamMobile поделился информацией о том, что многие пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra столкнулись с трещинами и дырами на стекле задней панели, предназначенным для защиты модуля основной камеры. Причем о первых случаях появления дыр начали говорить примерно спустя две недели после начала первых продаж смартфона. Примечательно также, что сами владельцы уверяют, что не понимают, по какой причине разбилось стекло, поскольку устройства не падали и были защищены чехлом.

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В то же время южнокорейская компания Samsung отказалась чинить по гарантии дыры в камере флагманского Galaxy S20 Ultra, ссылаясь на то, что это не более чем “косметическая проблема”, что, в свою очередь, не входит в стандартную гарантию на устройство.

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