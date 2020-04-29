Samsung отказалась чинить по гарантии дыры в камере флагманского Galaxy S20 Ultra

Популярный тематический ресурс SamMobile поделился информацией о том, что многие пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra столкнулись с трещинами и дырами на стекле задней панели, предназначенным для защиты модуля основной камеры. Причем о первых случаях появления дыр начали говорить примерно спустя две недели после начала первых продаж смартфона. Примечательно также, что сами владельцы уверяют, что не понимают, по какой причине разбилось стекло, поскольку устройства не падали и были защищены чехлом.