Samsung отказалась от идеи использования сторонних AMOLED-дисплеев в своих смартфонах

По крайней мере об этом говорят данные, опубликованные интернет-инсайдерами. Что интересно, они же рассказали, что изначально компания намеревалась оснастить свой новый недорогой смартфон Galaxy M41 дисплеями, производством которых занимается CSOT, принадлежащая TCL. В итоге сейчас, судя по всему, корейский техногигант отказался не только от использования сторонних дисплеев в своих смартфонах, но и от выпуска M41 в принципе — вместо него в продажу поступит Samsung Galaxy M51.

Стоит отметить, что, по словам инсайдеров, дисплеи CSOT повторили судьбу образцов от BOE — они просто-напросто не прошли внутренние проверки Samsung.