Samsung отказалась от китайских дисплеев в грядущих флагманах Galaxy S21

Так, по словам интернет-инсайдеров, связано подобное решение с тем, что корейский техногигант остался недоволен тем, как экраны BOE проходили внутреннее тестирование Samsung. По этой причине, судя по всему, Samsung Galaxy S21 по старинке оснастят экранами производства Samsung Display.

Но при этом все же стоит понимать, что до полномасштабного производства грядущей новинки еще есть время, а значит есть время и для того, чтобы корейская компания вновь изменила свое решение. Стоит отметить, что судя по последним данным, Samsung Galaxy S21 получит гибкий OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма. Выход устройства ожидается уже в начале 2021 года.