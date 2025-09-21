Samsung отказалась от нумерации своей прошивки подобно Apple

Недавно активизировались обсуждения и слухи о версии прошивки One UI 8.5, и некоторые пользователи уже получили доступ к тестовым версиям с предварительным просмотром новых функций.

Инсайдеры обнаружили в One UI 8.5 упоминание об One UI 9, что подтверждает, что следующее значительное обновление линейки будет носить название именно это название, но будет основано на Android 16.

Отмечается, что после официального релиза One UI 8, до следующего крупного обновления, One UI 9, остаётся около года. В этот период Samsung планирует выпустить версию One UI 8.5, которая будет представлена вместе с серией Galaxy S26 в начале следующего года и затем будет распространена на текущие модели.

Были высказаны предположения, что Samsung может последовать примеру Apple с нумерацией программного обеспечения. Однако вместо этого компания выбрала более простой и понятный подход, избегая излишней сложности.