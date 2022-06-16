Samsung отказался выпускать недорогие флагманские смартфоны спустя всего 2 года после запуска

И вот, спустя всего два поколения, компания решила от неё отказаться. По данным SamMobile, Galaxy S22 FE не увидит свет. И у этих данных есть ряд косвенных подтверждений.

Так, например, в прошлом году к этому моменту мы уже видели ряд утечек о смартфоне, основанных на CAD-чертежах. При этом в случае с Galaxy S22 FE нам известно лишь то, что устройство, якобы, будет основываться на процессоре MediaTek.

По мнению экспертов, отказ от линейки Galaxy FE вполне оправдан для Samsung. Например, тот же Galaxy S21 FE оказался довольно неудачным продуктом. Он имел практически те же характеристики, что и остальные модели серии Galaxy S21, и был выпущен всего за несколько недель до появления серии Galaxy S22.