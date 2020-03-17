Телефоны
Сегодня 19:34
Samsung откажется от фирменного процессора в еще одной модели смартфона
На этот раз в Galaxy M01
Процессоры Samsung чаще всего расстраивают пользователей отсутствием должной оптимизации и прожорливостью. К счастью, в последнее время компания все чаще стала отказываться от использования собственных наработок при проектировании телефонов. Вот и на этот раз, судя по всему, компания откажется от фирменного процессора в еще одной модели смартфона — Galaxy M01.
Таким образом, еще невышедший Galaxy M01 автоматически стал еще более привлекательным устройством в глазах огромного числа потенциальных покупателей. К слову, работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439, что сложно назвать лучшим вариантом, но все же он является крайне привлекательной альтернативой процессорам Exynos.
Также стало известно, что Galaxy M01 оснастят как минимум 3 ГБ оперативной памяти, а также крупным экраном и емкой аккумуляторной батареей. Дата анонса новинки, к сожалению, все еще остается в секрете.