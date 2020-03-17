Samsung откажется от фирменного процессора в еще одной модели смартфона

Таким образом, еще невышедший Galaxy M01 автоматически стал еще более привлекательным устройством в глазах огромного числа потенциальных покупателей. К слову, работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 439, что сложно назвать лучшим вариантом, но все же он является крайне привлекательной альтернативой процессорам Exynos.

Также стало известно, что Galaxy M01 оснастят как минимум 3 ГБ оперативной памяти, а также крупным экраном и емкой аккумуляторной батареей. Дата анонса новинки, к сожалению, все еще остается в секрете.