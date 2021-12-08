Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонахИнтересно, смогут ли пользователи смириться с этим
И если об используемом чипе или экране так или иначе все догадываются, то отказ от 3,5-мм аудиоразъёма может неприятно удивить многих. А именно это, судя по всему, и ждёт всех нас с выходом новинки.
Что интересно, ранее компания успешно «удалила» разъём из флагманской линейки Galaxy S. Но в том сегменте за последние 5 лет подобное успело стать нормой, в отличие от сегмента недорогих устройств.
Вместе с Galaxy A53, компания также может распространить нововведение и на прочие смартфоны в A-серии: Galaxy A73 и Galaxy A33.
Напомним, что в основу Samsung Galaxy A53 должен лечь неизвестный SoC от Qualcomm. При этом главный модуль основной камеры должен получить разрешение 64 Мп, экран — частоту обновления 120 Гц, а работать всё это будет под управлением Android 12 из коробки.
Релиз новинки ожидается уже в начале 2022 года.