Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

И если об используемом чипе или экране так или иначе все догадываются, то отказ от 3,5-мм аудиоразъёма может неприятно удивить многих. А именно это, судя по всему, и ждёт всех нас с выходом новинки.

Что интересно, ранее компания успешно «удалила» разъём из флагманской линейки Galaxy S. Но в том сегменте за последние 5 лет подобное успело стать нормой, в отличие от сегмента недорогих устройств.