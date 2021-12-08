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Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

Интересно, смогут ли пользователи смириться с этим
На данный момент в сети немало утечек, касающихся грядущей новинки Samsung в среднебюджетном сегменте — Galaxy A53.
Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

И если об используемом чипе или экране так или иначе все догадываются, то отказ от 3,5-мм аудиоразъёма может неприятно удивить многих. А именно это, судя по всему, и ждёт всех нас с выходом новинки.

Что интересно, ранее компания успешно «удалила» разъём из флагманской линейки Galaxy S. Но в том сегменте за последние 5 лет подобное успело стать нормой, в отличие от сегмента недорогих устройств.

Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

Вместе с Galaxy A53, компания также может распространить нововведение и на прочие смартфоны в A-серии: Galaxy A73 и Galaxy A33.

Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

Напомним, что в основу Samsung Galaxy A53 должен лечь неизвестный SoC от Qualcomm. При этом главный модуль основной камеры должен получить разрешение 64 Мп, экран — частоту обновления 120 Гц, а работать всё это будет под управлением Android 12 из коробки.

Samsung откажется от разъёма для наушников в недорогих смартфонах

Релиз новинки ожидается уже в начале 2022 года.

Источник: LetsGoDigital
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