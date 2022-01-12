Samsung откажется от собственного процессора Exynos в флагманских Galaxy S22

Теперь же в сети всплыла информация о том, что корейский бренд намерен отказаться от идеи внедрения Exynos 2200 в грядущую флагманскую линейку Galaxy S22. По данным инсайдера Dohyun Kim, абсолютно все варианты новинок во всех регионах будут оснащаться Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Напомним, что ранее Samsung придерживалась правила: Snapdragon для США и Китая, а для всего остального мира Exynos.

Не до конца понятно, с чем может быть связано изменение политики бренда. Особенно учитывая тот факт, что Exynos 2200 должен был получить встроенную графику AMD RDNA2.