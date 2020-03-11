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Samsung откажется от собственного процессора в новом недорогом смартфоне Galaxy M11
Что явно может положительно сказаться на продажах новинки
В смартфонах Samsung имеется множество спорных моментов, но главным их недостатком для большинства пользователей является использование в своих устройствах процессоров, разработкой которых занимается сама Samsung. И, судя по имеющимся данным, как минимум в одной грядущей новинке компания решила отказаться от этой практики.
Речь идет о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy M11, анонс которого должен состояться в самое ближайшее время. Если верить свежей утечке, то смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 450, что, с учетом того, что предшественник в лице Galaxy M10 работал на SoC Exynos 7870, является очень даже приятной новостью для фанатов бренда.
Также стоит отметить, что устройство получит дисплей с разрешением HD+, отверстие в этот самом дисплее для размещения фронтальной камеры, а также 3 ГБ оперативной памяти.