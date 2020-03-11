Samsung откажется от собственного процессора в новом недорогом смартфоне Galaxy M11

Речь идет о новом недорогом смартфоне Samsung Galaxy M11, анонс которого должен состояться в самое ближайшее время. Если верить свежей утечке, то смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 450, что, с учетом того, что предшественник в лице Galaxy M10 работал на SoC Exynos 7870, является очень даже приятной новостью для фанатов бренда.