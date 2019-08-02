Samsung отказывается от процессоров Snapdragon в новых флагманских смартфонах

На просторах сети, появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 10, который пока не был представлен официально. Информацией поделился известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks.

По данным источника, корейская компания начала отказываться от процессоров Qualcomm Snapdragon для американских версий своих флагманов. Бласс отмечает, что в США только у оператора Verizon будет предлагаться версия Galaxy Note 10 на основе Snapdragon 855. Причём это будет обычная версия Snapdragon 855, а не представленная недавно ускоренная Snapdragon 855 Plus.

У других операторов будет предлагаться стандартная вариация Galaxy Note 10 на базе фирменного Exynos 9825.

Напомним, Samsung, традиционно, предлагает версии своих флагманов на базе Snapdragon в США, Китае и Японии, а в остальном мире — на фирменных Exynos.

Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа.