Samsung открыл продажи удешевлённых флагманских смартфонов Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite в России

Оба устройства построены на свежайших процессорах, только если Galaxy S10 Lite работает на базе Snapdragon 855, то “сердцем” Galaxy Note 10 Lite выступает фирменный процессор Exynos 9810. В обоих моделях есть вариант как с 6, так и с 8 ГБ оперативной памяти, при этом выбора постоянной памяти нет — доступно лишь 128 ГБ-версия. Что касательно камер, то в Galaxy Note 10 Lite установлен 12 Мп модуль, как в Galaxy S10 и Galaxy Note 10. А вот в Galaxy S10 Lite используется более интересное решение, разрешение которого составляет аж 48 Мп! При этом Note 10 Lite может похвастаться наличием поддержки фирменного стилуса S Pen — S10 Lite подобной функции лишен.

Цена на Galaxy S10 Lite в России составляет 44 990 рублей, в то время как за Galaxy Note 10 Lite попросят чуточку меньше — 39 990 рублей. Старт продаж состоится уже в середине текущего месяца.