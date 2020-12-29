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Samsung открыла виртуальную очередь на ещё неанонсированный флагман Galaxy S21
Компания не перестаёт удивлять своими маркетинговыми ходами в этом году
Прямо сейчас вы можете встать в виртуальную очередь за Samsung Galaxy S21. То есть да, смартфон ещё не был официально анонсирован, но корейский техногигант уже дал пользователям возможность занять своё место на его покупку.
На странице «резервации» Samsung предлагает оставить имя, адрес электронной почты и номер телефона, сообщает CNET. Как только компания откроет предзаказ на Galaxy S21, она тут же свяжется с участниками «очереди» одним из доступных ей способов. Также всем тем, кто воспользуется предложением, будет предложено в подарок 50 долларов на приобретение аксессуаров для смартфона компании.
Напомним, что согласно последним данным, Samsung Galaxy S21 представят уже 14 января 2021 года. При этом устройство будет, как и всегда, будет работать на базе топового процессора Snapdragon 888 или Exynos 2100, в зависимости от региона. Сообщается, что как минимум Ultra-версия девайса также получит поддержку фирменного стилуса S Pen.