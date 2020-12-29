Samsung открыла виртуальную очередь на ещё неанонсированный флагман Galaxy S21

На странице «резервации» Samsung предлагает оставить имя, адрес электронной почты и номер телефона, сообщает CNET. Как только компания откроет предзаказ на Galaxy S21, она тут же свяжется с участниками «очереди» одним из доступных ей способов. Также всем тем, кто воспользуется предложением, будет предложено в подарок 50 долларов на приобретение аксессуаров для смартфона компании.