Samsung отложила презентацию Galaxy Z Fold 7 — теперь в середине июля

Вместо ранее ожидаемой премьеры 4 июля, мероприятие Galaxy Unpacked теперь должно пройти в середине месяца. Об этом сообщил инсайдер @Ricciolo1 в социальной сети X.

Главной новинкой станет Galaxy Z Fold 7, который, по слухам, получит более тонкий корпус, улучшенную камеру, увеличенный дисплей и повышенную автономность. Устройство, предположительно, базируется на корейской специальной версии Galaxy Z Fold, отличавшейся толщиной всего 4,9 мм в разложенном состоянии.

Несмотря на сохранение аккумулятора на 4400 мАч, улучшение времени работы может быть достигнуто за счёт энергоэффективного чипа Snapdragon 8 Elite и оптимизаций One UI 8.

Однако есть и менее приятная новость — смартфон может подорожать. Базовая версия Galaxy Z Fold 6 стоила $1899, и даже минимальное увеличение цены сделает новинку ещё менее доступной, особенно если заявленные улучшения окажутся незначительными.