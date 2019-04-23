Samsung отложила выпуск гибкого смартфона Galaxy Fold и отобрала все образцы у журналистов

Компания Samsung Electronics официально объявила об отсрочке выпуска складного смартфона Galaxy Fold на неопределённое время.

Корейский производитель собирается изучить сообщения о проблемах и поломках гибкого экрана, а также провести дальнейшие внутренние тесты. Новые сроки выпуска будут объявлены «в ближайшие недели». Также издание Reuters сообщило, что компания отозвала все образцы и тестовые экземпляры, которые были розданы журналистам для обзоров.

Это было сделано, буквально, за несколько дней до начала продаж смартфона — в США он должен был появиться на полках магазинов уже 26 апреля по цене 1980 долларов. Тем не менее, многочисленные сообщения журналистов о выходе экрана из строя после пары дней использования, вынудили Samsung отложить начало продаж. Также были отменены мероприятия по запуску Galaxy Fold в других регионах мира.