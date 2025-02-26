Samsung отложила выпуск тройного складного смартфона

По информации инсайдера Макса Джамбора, Samsung не покажет Galaxy G Fold во время второго мероприятия Unpacked. При этом полностью исключать его появление не стоит — возможно, компания представит короткий тизер устройства, но без подробностей о характеристиках и дате выхода.

Подобная стратегия уже использовалась ранее. Например, после презентации Galaxy S25 компания продемонстрировала гарнитуру XR под кодовым названием Project Moohan, но не позволила журналистам и блогерам протестировать ее. Вероятно, с Galaxy G Fold будет также — зрителям покажут короткое видео, но полноценного анонса не состоится.

Дополнительно в сети появилась информация о возможном запуске тройного складного смартфона не раньше конца 2026 года. Согласно слухам, массовое производство новинки может начаться только в августе 2025 года. Samsung пока не комментирует эти сообщения.