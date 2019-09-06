Ferra
Телефоны
Сегодня 09:55

Samsung отменила предзаказы на Galaxy Fold

Да, все верно — именно “отменила”, а не “открыла”
Чуть ранее стало известно, что Samsung официально объявила о старте продаж Galaxy Fold в самое ближайшее время, вроде как сумев побороть все “болячки” прошлой версии устройства. Но вместе с этим появилась информация, что компания также отменила и предзаказы на устройства, которые некоторые пользователи сделали еще в феврале этого года.

Так, множество пользователей Twitter заявили о том, что Samsung решила отменить все предварительные заказы Galaxy Fold в США. Компания отправила людям, сделавшим в свое время предзаказ, электронное письмо, в котором объявила о желании “переосмыслить весь процесс обслуживания клиентов: от покупки до распаковки, а также послепродажное обслуживание”, чтобы ее клиенты имели “лучший опыт взаимодействия с новейшей революционной технологией”.

Возможно, пользователи остались бы разгневанными таким решением Samsung, если бы компания не подсластила горькую пилюлю — корейский гигант решил подарить 250 долларов на любую покупку в фирменном интернет-магазине компании. В число таких покупок может войти и Galaxy Fold, а это значит, что покупатели, чьи предзаказы были аннулированы, смогут купить желанный смартфон с очень приятной скидкой.

Самое читаемое