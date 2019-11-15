Ferra
Телефоны
Сегодня 15:17

Samsung ответит в суде за взорвавшийся несколько лет назад Galaxy Note 7

Правда, вряд ли суд примет сторону истца
Печально известный смартфон Samsung Galaxy Note 7 был выпущен на рынок еще более трех лет назад, но несмотря на это, на компанию до сих пор продолжают сыпаться обвинения в связи с данным крайне неудачным релизом. Вот и в конце 2019 года стало известно, что один из владельцев устройства подал повторный иск, желая получить деньги от корейского гиганта.

По последним данным, истец оказался не до конца удовлетворен прежним решением Народного суда Гуанчжоу, которое гласило о том, что Samsung China не имела никаких отрицательных мотивов, продавая смартфон пользователю, в связи с чем, по мнению суда, компенсации за телефон, а также за поврежденный ноутбук в результате взрыва достаточно.

Пострадавший же не согласен с данным решением и требует в своем новом исковом заявлении компенсацию, превышающую стоимость ноутбука и телефон в целых три раза, объясняя это тем фактом, что Samsung знала о браке и обманула своих покупателей. Правда прямо сейчас официально принято считать, что компания не знала о браке, в связи с чем ее вряд ли решат вновь обвинить в преднамеренном сокрытии факта непрочности Samsung Galaxy Note 7.