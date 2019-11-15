Samsung ответит в суде за взорвавшийся несколько лет назад Galaxy Note 7

По последним данным, истец оказался не до конца удовлетворен прежним решением Народного суда Гуанчжоу, которое гласило о том, что Samsung China не имела никаких отрицательных мотивов, продавая смартфон пользователю, в связи с чем, по мнению суда, компенсации за телефон, а также за поврежденный ноутбук в результате взрыва достаточно.

Пострадавший же не согласен с данным решением и требует в своем новом исковом заявлении компенсацию, превышающую стоимость ноутбука и телефон в целых три раза, объясняя это тем фактом, что Samsung знала о браке и обманула своих покупателей. Правда прямо сейчас официально принято считать, что компания не знала о браке, в связи с чем ее вряд ли решат вновь обвинить в преднамеренном сокрытии факта непрочности Samsung Galaxy Note 7.