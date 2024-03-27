Samsung оживит старую линейку смартфонов с моделью Galaxy C55

Новинка под названием Galaxy C55 5G была замечена в базе данных Google Play Console.

Судя по всему, C55 станет ребрендингом уже анонсированных моделей Galaxy F55 и Galaxy M55. Девайс получит чип Snapdragon 7 Gen 1 с восьмиядерной конфигурацией и графикой Adreno 644. Также упоминается наличие 8 ГБ оперативки и операционной системы Android 14.

На передней панели расположится дисплей формата FullHD+ с диагональю около 6.5 дюймов и подэкранным сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне разместится вертикальная тройная камера, включающая основной 50-мегапиксельный сенсор.

Предполагается, что Galaxy C55 будет нацелена преимущественно на китайский рынок, поскольку в прошлом устройства этой линейки продавались в первую очередь в Поднебесной. Точная дата анонса пока неизвестна, но, вероятно, смартфон появится в продаже уже в ближайшее время.