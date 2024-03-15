Samsung перечислила смартфоны и планшеты, которые получат оболочку One UI 6.1

Как сообщается, One UI 6.1 получат все модели — и старшие, и базовые — серии Galaxy S23, включая Samsung Galaxy S23 FE. Также и на смартфонах с гибким экраном появится новая оболочка: Samsung Galaxy Z Flip5 и Samsung Galaxy Z Fold5.

Владельцы планшетов Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus и Samsung Galaxy Tab S9 Ultra тоже могут рассчитыать на One UI 6.1.

На всех 9 устройствах вместе с оболочкой появятся новые ИИ-функции: интеллектуальный поиск, генерация фото, синхронный перевод с одного языка на другой, а также «умное» приложение «Заметки».