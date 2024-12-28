Samsung передумал устанавливать свой процессор Exynos 2500 в смартфоны серии Galaxy S25

Exynos 2500 войдёт в массовое производство в 2025. Это будет первый случай, когда этот чип будет использоваться в складных устройствах Galaxy.

Это решение может быть связано со стабилизацией 3-нм техпроцесса, «что позволяет Samsung нарушить монополию Qualcomm на рынке складных смартфонов». Согласно инсайдерам, в 2025 году Samsung планирует выпустить 229,4 млн телефонов, включая всего 3 млн флагманских моделей Z Flip 7.

Компания отмечает, что достижение массового производства GAA (Gate-all-Around) — технологии производства транзисторов с затвором, повышающей энергоэффективность устройств, было сложной задачей, и вендор признаёт, что теряет свои позиции на рынке литейного производства.

Как это связано с оснащением чипсетом Exynos 2500 складных смартфонов, а не массовой флагманской линейки Galaxy S25, до конца непонятно. «Я слышал, что были дискуссии о том, кто виноват — дизайн (подразделение System LSI) или производство (подразделение Foundry). Теперь, по их словам, они решили сотрудничать, надеясь на успех бизнеса, и будут стремиться к синергии», — сообщил источник в Samsung.