Samsung передумала внедрять сверхбыструю зарядку в Galaxy S11

Так, если верить свежайшим данным, модель смартфона с каталожным номером SM-G9810 будет оснащена поддержкой 25-ваттной зарядки. Таким образом можно спокойно прикинуть, что все смартфоны грядущей линейки Galaxy S11 хоть и получат поддержку “быстрой зарядки”, но быстрой она будет лишь в кавычках, так как большинство производителей уже в конце 2019 года, не говоря уже о начале 2020, оснащают свои смартфоны поддержкой 35, 50 и даже 60 Вт зарядки! Вполне вероятно, что Samsung решила приберечь подобную радость для Galaxy Note 11.

Напомним, что отличительной особенностью будущей флагманской линейки Samsung принято считать основную камеру - если верить имеющимся данным, то разрешение основной камеры устройств составит 108 Мп!