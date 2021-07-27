Samsung переиздаст смартфон Galaxy A52 с новым мощным процессором Snapdragon

Портал Sammobail отмечает, что пока подробностей мало, какие компания предложит обновления, не известно. Но уже раскрыта информация о некоторых цветах корпусов: белом, чёрном и светло-зелёном.

Также источник поделился информацией, что в продажу эти смартфоны выйдут в сентябре текущего года, сначала в Корее, а чуть позже появятся и в Европе.