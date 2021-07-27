Samsung переиздаст смартфон Galaxy A52 с новым мощным процессором Snapdragon

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Samsung переиздаст смартфон Galaxy A52 с новым мощным процессором SnapdragonНо у него будет меньше памяти
Стало известно, что Samsung собирается выпустить на рынок новые устройства в линейке Galaxy A — смартфоны Galaxy A52s. Отмечается, что литера «S» означает процессор Snapdragon 778G, который будет быстрее, чем предыдущие модели этого чипа: Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, установленные в смартфоны A52. Оперативной памяти станет меньше, пока говорится о 8 или 6 Гб.
Портал Sammobail отмечает, что пока подробностей мало, какие компания предложит обновления, не известно. Но уже раскрыта информация о некоторых цветах корпусов: белом, чёрном и светло-зелёном.
Также источник поделился информацией, что в продажу эти смартфоны выйдут в сентябре текущего года, сначала в Корее, а чуть позже появятся и в Европе.