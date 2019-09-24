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Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10

Обновление подходит для всех смартфонов на чипсете Exynos
Известно, что Samsung приступила к распространению обновлений интерфейса для линейки смартфонов Galaxy S10. Обновления включают в себя ряд функций камеры смартфона, которые были в смартфоне Galaxy Note10. Теперь же нововведения доступны и для серии Galaxy S10.

В прошивку добавили такие функции, как живой фокус, который активен также в видеорежиме, AR Doodle, режим сверхстабильного видео Super steady, а также ночной режим для фронтальной камеры. Также была добавлена функция Link to Windows, которая была использована в смартфонах линейки Galaxy Note 10. Отмечается, что обновление содержит и новое обновление безопасности Android.

Новая оболочка подходит для всех смартфонов серии, которые базируются на чипсете Exynos, включая бюджетный Galaxy S10e. Обновление можно загрузить “по воздуху”. На данный момент оно доступно для таких стран, как Германия и Швейцария.

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