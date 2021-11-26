Samsung перестанет выпускать Galaxy Note в 2022 году

Известно, что Samsung, начиная с запуска Galaxy Note 20 в 2020 году, выпустила порядка 3,2 миллиона единиц данного аппарата. Источники же утверждают, что это будут последние смартфоны данной серии. Так, уже в конце года этого года , по словам журналистов, компания перестанет производить Galaxy Note 20.

Сообщается, что освободившиеся в следующем году производственные мощности компания направит на реализацию гибких смартфонов Fold4 и Flip4. В то же время, для фанатов линейки Galaxy Note в флагманский Galaxy S22 Ultra добавят опции, которые и отличали Note от серии Galaxy S. В частности, речь о большом дисплее и поддержке стилуса S Pen.