Samsung перевыпустила сверхбюджетный Galaxy A12 с новым процессором

При этом устройство получило 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Основная камера на четыре модуля (48, 5, 2 и 2 Мп), а фронтальная — на 8 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч.

На выбор пользователей представлено четыре цветовых варианта Galaxy A12 Nacho: голубой, чёрный, красный и белый. При этом за версию 4/32 ГБ попросят 11 990 рублей, а за версию 4/64 ГБ — 13 990 рублей. Есть ещё версия со 128 ГБ постоянной памяти, но его цена пока неизвестна.