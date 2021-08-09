Samsung перевыпустила сверхбюджетный Galaxy A12 с новым процессором

Samsung перевыпустила сверхбюджетный Galaxy A12 с новым процессоромОсобенно радует цена новинки
И вот, южнокорейский гигант наконец-то представил очередной недорогой смартфон — Samsung Galaxy A12 Nacho. Устройство является «переизданием» оригинального Galaxy A12 с новым чипом.
Если раньше устройство работало на базе Helio P35 от MediaTek, то теперь оно оснащается Exynos 850, пишет Gizmochina.
При этом устройство получило 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. Основная камера на четыре модуля (48, 5, 2 и 2 Мп), а фронтальная — на 8 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч.
На выбор пользователей представлено четыре цветовых варианта Galaxy A12 Nacho: голубой, чёрный, красный и белый. При этом за версию 4/32 ГБ попросят 11 990 рублей, а за версию 4/64 ГБ — 13 990 рублей. Есть ещё версия со 128 ГБ постоянной памяти, но его цена пока неизвестна.