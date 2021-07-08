Samsung перевыпустит обновлённые флагманские смартфоны Galaxy S21

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Samsung перевыпустит обновлённые флагманские смартфоны Galaxy S21Апдейт, увы, коснётся не процессора
Несмотря на то, что флагманские Samsung Galaxy S21 вышли ещё в начале текущего года, Samsung явно хочет «освежить» линейку, перевыпустив её. Правда, обновлению подвергнется не серьёзная «железная» составляющая, а внешняя и связанная с памятью.
Так, если верить данным инсайдеров, где-то в районе релиза Galaxy Z Flip 3, нас также ждёт «переиздание» Galaxy S21 в новых цветовых вариантах. При этом не совсем ясно, какие именно. Также Samsung добавит версии с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной для некоторых моделей, пишет PhoneArena.
Отметим, что также от корейского IT-гиганта ждут анонса удешевлённой версии флагмана — Galaxy S21 FE. Правда этот аппарат должен будет выйти ближе к октябрю — за несколько месяцев до анонса полновесного Galaxy S22.