Samsung перевыпустит обновлённые флагманские смартфоны Galaxy S21

Так, если верить данным инсайдеров, где-то в районе релиза Galaxy Z Flip 3, нас также ждёт «переиздание» Galaxy S21 в новых цветовых вариантах. При этом не совсем ясно, какие именно. Также Samsung добавит версии с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной для некоторых моделей, пишет PhoneArena.

Отметим, что также от корейского IT-гиганта ждут анонса удешевлённой версии флагмана — Galaxy S21 FE. Правда этот аппарат должен будет выйти ближе к октябрю — за несколько месяцев до анонса полновесного Galaxy S22.